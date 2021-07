După analizarea contestațiilor, în Prahova sunt mai multe medii de 10 la examenul de Evaluare Națională N. D. Rezultatele finale la examenul de Evaluare Naționala 2021, dupa contestații, au fost publicate ieri, atat pe site-ul evaluare.edu.ro, cat și la avizierele școlilor centre de examen. Astfel, in Prahova, dupa analizarea contestațiilor, acum sunt mai multe medii de 10, respectiv opt, fața de șase medii maxime inregistrate cand au fost afișate primele rezultate, pe data de 29 iunie a.c. Potrivit rezultatelor afișate ieri, Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Ploiești are acum cinci medii de 10, fața de trei inregistrate inițial, dupa ce doi elevi au primit dupa contestații media maxima la examenul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

