După 17 luni, primul vas de croazieră a ajuns la Veneția Veneția, golita de turiști in timpul varfului pandemiei, a primit joi primul sau vas de croaziera, deși prezența acestor “monștri marini” in faimoasa laguna italiana este inca controversata. „MSC Orchestra”, sosita doar cu echipajul din portul grecesc Pireu, trebuie sa plece sambata dupa-amiaza, cu aproximativ 650 de pasageri, care vor trebui sa prezinte un test […] The post Dupa 17 luni, primul vas de croaziera a ajuns la Veneția first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

