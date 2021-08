Trenurile vor circula din nou intre Giurgiu și București, pe ruta directa. Refacerea podului de peste Argeș, de la Gradiștea, a fost, ani de zile, doar o promisiune electorala, lansata, in fiecare campanie, de toate partidele și uitata, apoi, imediat dupa alegeri. Acum, insa, lucrarile sunt pe punctul de a incepe efectiv. In urma cu 16 ani, in 2005, din cauza numeroaselor balastiere ce-și desfașurau activitatea pe albia raului Argeș, podul de la Gradiștea se prabușea; lucrarile de reconstruire a acestuia au fost amanate in mod repetat, pentru ca guvernele care s-au perindat nu l-au considerat…