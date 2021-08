Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile americane care se ocupa de siguranța rutiera au transmis ca vor derula o investigație oficiala pentru a vedea daca tehnologia de conducere autonoma de la Tesla este responsabila de producerea mai multor accidente incepand din ianuarie 2018 și pana in prezent. In aceasta perioada, potrivit…

- Femeile insarcinate ar trebui sa se vaccineze impotriva COVID-19, conform unei noi analize care nu a aratat un risc crescut de avort spontan, a anuntat miercuri Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA, relateaza Reuters. CDC a declarat ca nu a gasit probleme de siguranta…

- Incidentul demonstreaza inca o data cat mai au specialiștii de lucrat la mașinile complet autonome și ca eficiența programelor de pilot automat este departe de a fi 100%. Hey @elonmusk you might want to have your team look into the moon tricking the autopilot system. The car thinks the moon is a yellow…

- Tesla a spus anterior ca serviciul sau de abonament va genera venituri recurente si va extinde baza de clienti pentru caracteristici scumpe, inclusiv functia de asistenta pentru schimbarea benzii pe autostrazi si asistenta la parcare. Dar producatorul american de vehicule electrice a reiterat ca actualele…

- Agentia pentru Alimente si Medicamente (Food and Drug Administration - FDA) din Statele Unite a avertizat luni cu privire la "un risc crescut" de a dezvolta sindromul Guillain-Barre, o afectiune neurologica rara, asociat cu vaccinul impotriva COVID-19 de la Johnson & Johnson, noteaza AFP. …

- Comisia pentru Bursa și Valori Mobiliare din Statele Unite (SEC) a avertizat Tesla anul trecut ca Elon Musk, CEO-ul producatorului de mașini, a încalcat un ordin judecatoresc care cere companiei sa aprobe în prealabil postarile de pe Twitter ale miliardarului, relateaza Business Insider.Musk…

- Presa de stat nord-coreeana a criticat vehement luni recenta anulare a unor restrictii americane de limitare a razei de actiune a rachetelor sud-coreene, acuzand Washingtonul de "politica ostila" si "dubla masura rusinoasa", noteaza DPA. "Se pare ca este un act deliberat si ostil faptul ca Statele Unite…

- Un șofer in varsta de 38 de ani, din Palatine, Illinois, a primit o amenda și a fost acuzat ca a dormit la volanul unei Tesla 2019, potrivit raportului unui șerif, citat de NBC . Autoritațile din Wisconsin l-au acuzat pe barbatul care a fost vazut dormind la volanul Tesla, in timp ce mașina se deplasa…