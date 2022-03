Dunca și Filipescu vor fi cu ochii pe constructori CARAȘ-SEVERIN – Asta spune președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Romeo Dunca, legat de felul in care vor lucra firmele la rețelele de apa și canalizare din județ, pe noul proiect! Județul Caraș-Severin, in general, și municipiul Reșița, in special, s-au bucurat de-a lungul anilor de cele mai mari investiții din țara facute in rețelele de apa și canalizare. Ample lucrari au ravașit strazile și au rascolit viețile oamenilor, insa constructorii nu s-au dovedit la fel de serioși precum investițiile. Astfel ca intarzierile, rezilierile și reluarea procedurilor au fost la ordinea zilei. Acum,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

