Stiri pe aceeasi tema

- Nimeni nu mai știe nimic de Madalina Apostol, iubita lui Nick Radoi și un personaj cunoscut in lumea mondena. Monica Gabor, prietena ei, a publicat un mesaj disperat pe rețelele de socializare in care ii roaga pe toți cei care știu informații despre ea sa o contacteze. Vedeta nu mai raspunde la telefon.

- Mihai Mitoșeru a avut parte de multe lecții de la viața. Celebrul prezentator de televiziune a trecut printr-o tragedie. El și-a pierdut iubita intr-un accident, iar cu greu a reușit sa iși revina dupa momentul extrem de dramatic. „M-am suparat pe Dumnezeu, simțeam ca nu mai am de ce sa traiesc”, a…

- Irinel Columbeanu s-a dat de gol intr-un interviu cand a mentionat in treacat ca Monica Gabor s-a casatorit cu Mr. Pink. Click! l-a contactat pe afaceristul de la Izvorani, iar acesta a dezvaluit cum anume a aflat ca fosta sa sotie s-a maritat cu actulul ei iubit.

- ”Este amintirea despre bravii ostasi care au luptat pentru apararea independentei, suveranitatii, integritatii teritoriale si a intereselor Romaniei in campaniile purtate de Armata Romaniei in al doilea Razboi Mondial", a subliniat vineri ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, in mesajul prilejuit…

- S-a zvonit ca Monica Gabor și Mr. Pink ar avea din nou probleme in cuplu și s-ar fi desparțit, insa fosta soție a lui Irinel Columbeanu a demonstrat ca inca formeaza un cuplu cu omul de afaceri chinez. Vedeta și partenerul sau au calatorit recent cu un avion privat. Dupa ce Monica Gabor a șters toate…

- Monica Gabor este una dintre cele mai cunoscute vedete din Romania și chiar daca nu mai locuiește in țara, ea nu se oprește din a-și ține fanii la curent cu tot ce face. Urmaritorii ei iși pun semne de intrebare și sunt curioși sa afle daca ea și Mr. Pink mai formeaza un cuplu, deoarece un mic detaliu…

- Monica Gabor a plecat sa-și traiasca visul american și a dat uitarii faptul ca are datorii in Romania. Vedeta ar fi urmarita penal in SUA, dupa ce a pagubit-o cu 80.000 de euro pe avocata care a reprezentat-o in divorțul cu Irinel Columbeanu.

- Pepe este in culmea fericirii și urmeaza sa devina tata pentru a treia oara. Deși s-a scris ca Yasmine Ody este insarcinata in 7 luni, artistul clarifica situația și spune in cate luni e insarcinata, de fapt, iubita lui.La 42 de ani, Pepe va deveni tata pentru a treia oara și este mai fericit ca niciodata.…