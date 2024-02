Dumitru Chiriţă, fost preşedinte al ANRE, a fost numit preşedintele Consiliului de Administraţie al Electrica ”In data de 12 februarie 2024, Consiliul de Administratie al Electrica l-a ales pe Dumitru Chirita in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie pentru perioada incepand cu data de 12 februarie 2024 si pana la data de 31 decembrie 2024. De asemenea, Consiliul de Administratie a decis, in conformitate cu art. 18, alin. 14 din Actul Constitutiv al societatii, infiintarea a doua pozitii de vicepresedinte. Astfel, Consiliul de Administratie i-a ales pe Dragos Valentin Neacsu si pe Adrian Florin Lotrean in calitate de vicepresedinti ai Consiliului de Administratie incepand cu data de 12… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

