Marcel Ciolacu a anuntat sambata, dupa sedinta Biroului Permanent National, ca presedintele CJ Vaslui Dumitru Buzatu, retinut de DNA pentru o mita de peste 1 milion de lei, a fost exclus din PSD, iar fiul acestuia, Tudor Buzatu, a demisionat din functia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului. De asemenea, fosta sotie […] The post Dumitru Buzatu a fost exclus din PSD, sotia sa suspendata din partid, iar fiul a demisionat din Guvern. Cine este noul șef al PSD Vaslui appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .