Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii au optat pentru eliberarea din arest a mamei lui Vlad Pascu. Femeia a fost reținuta preventiv dupa ce a incercat sa influențeze martorii din dosar. Decizia Tribunalului București temporara și poate fi contestata de DIICOT. Vlad Pascu, tanaruln care a provocat accidentul mortal din 2 Mai,…

- Dupa ce a fost intrebat despre banii de buzunar a-i fiului sau, Mihai Pascu, tatal tanarului care a provocat accidentul de la 2 Mai, a spus ca inainte de a fi milionar a fost miliardar. „Este un dezastru pentru noi. Este un dezastru pentru noi toți, nu numai pentru mine și sigur nu pot schimba nimic…

- Saisprezece persoane au fost trimise in judecata in Dosarul 10 August, anunța Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, citat de stirileprotv.ro.... The post Dosarul 10 August. Saisprezece persoane, printre care foști șefi din Jandarmerie, trimise in judecata appeared first on Special…

- Presedintele american Joe Biden nu are de gand sa-și gratieze fiul, acuzat de evaziune fiscala, anunța Casa Alba. Acuzațiile la adresa lui Hunter Biden vin dupa ce acesta nu a platit impozite pentru venituri de 1,5 milioane de dolari realizate in 2017 si 2017. Purtatoarea de cuvant a presedintiei americane,…