Dumitrița Gliga (PSD), ”Femeia anului 2022” la Reghin Președintele PSD Mureș, deputatul Dumitrița Gliga, a primit titlul de "Femeia anului 2022" din partea Asociației pensionarilor "Frația" din Reghin. "Am fost surprinsa foarte placut și m-am simțit onorata de titlul ,,Femeia anului 2022", care mi-a fost acordat de Asociația pensionarilor Frația Reghin, in cadrul evenimentului organizat de domniile lor, dedicat sarbatoririi femeilor. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

