- Deputatul social-democrat Dumitrița Gliga a participat, in urma cu cateva zile, in calitate de președinte al Comisiei pentru invațamant din Camera Deputaților, la un eveniment organizat de Reprezentanța UNICEF in Romania alaturi de Parlamentul Romaniei, avand ca tema implementarea proiectului "Romania…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de aprobare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 103/2022, care prevede suplimentarea cu 324 a numarului maxim de posturi pentru aparatul central al Autoritatii Vamale Romane, pana la incetarea crizei actuale existente la granita Romaniei, generata…

- Deputatul liberal aradean Glad Varga, membru al Comisiei pentru mediu si echilibru ecologic si vicepresedinte al Comisiei pentru antreprenoriat si turism din Camera Deputaților anunța deschiderea apelului de proiecte, finanțate prin Fondul pentru Modernizare, in cadrul Programului-Cheie 1 – Surse regenerabile…

- Comisia pentru Invațamant și Comisia pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților, cu sprijinul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Franceza in Romania, au organizat marți, 5 decembrie, o intrevedere avand ca tema "Educația tinerilor și accesul la piața muncii", in marja intalnirilor din seria…

- Deputatul social-democrat Dumitrița Gliga a participat, in calitate de președinte al Comisiei pentru Invațamant din Camera Deputaților, la un eveniment organizat de Consiliului National al Elevilor – unica structura de reprezentare a elevilor din Romania – cu ocazia prezentarii Raportului privind implementarea…

- In calitate de președinte al Comisiei pentru invațamant, am facut parte din delegația oficiala de primire a reprezentanților Republicii Cehe, la intrevederea desfașurata la Camera Deputaților. Subiectele abordate au inclus: Sprijinul pentru aderarea Romaniei la Spațiul Schengen; Incurajarea Republicii…

- Deputatul social-democrat Dumitrița Gliga a participat, in calitate de secretar al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Peru, la o intalnire cu noul ambasador al Republicii in Romania, Excelența Sa Felix Ricardo Americo Antonio Denegri Boza. La incheierea intalnirii, deputatul Dumitrița Gliga…

- Comunitațile care beneficiaza de cadastrarea terenurilor din fonduri europene unde se executa lucrari care nu se pot incadra in termenul de 31 decembrie 2023, prevazut in contractele incheiate, vor putea sa continue lucrarile tot cu finanțare europeana, pe un alt program operațional, a transmis deputatul…