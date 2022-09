Dumitrești. 375.000 de lei pentru un iluminat public „unitar, modern și eficient” în comună Autoritațile din Dumitrești ofera din bugetul local 375.000 de lei pentru delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului de iluminat public al comunei, deziderat care poate fi obținut in urma incredințarii unei licitații pe SEAP. In caietul de sarcini aprobat de consilierii locali din Dumitrești se arata ca, in prezent, in comuna sistemul de iluminat […] Articolul Dumitrești. 375.000 de lei pentru un iluminat public „unitar, modern și eficient” in comuna apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

