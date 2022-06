Duminica Pogorârii Sfântului Duh, ziua în care Biserica a fost întemeiată în chip nevăzut Sǎrbǎtoarea Pogorȃrii Sfȃntului Duh ne amintește și actualizeazǎ ȋn fiecare an momentul ȋn care Sfȃntul Duh S-a pogorȃt peste Sfinții Apostoli ai Mȃntuitorului, pe cȃnd aceștia erau adunați ȋn Ierusalim. Datoritǎ faptului cǎ aceasta se ȋntȃmpla la cincizeci de zile dupǎ Ȋnvierea Domnului, sǎrbǎtoarea mai este numitǎ și Cinzecime. O altǎ denumire este cea de […] Articolul Duminica Pogorarii Sfantului Duh, ziua in care Biserica a fost intemeiata in chip nevazut apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

