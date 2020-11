Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 1 ianuarie-30 septembrie a.c., politistii rutieri au actionat pe drumurile din judet pentru constientizarea biciclistilor cu privire la riscurile la care se expun atunci cand incalca normele rutiere. In cadrul celor 45 de actiuni, pentru incalcari ale legislatiei rutiere, oamenii legii au…

- Rusia a anuntat miercuri 142 de morti din cauza covid-19 in ultima zi, in crestere fata de cele 122 de morti raportate cu o zi inainte, iar bilantul total a crescut la 18.135 de decese, relateaza Reuters.Autoritatile sanitare au inregistrat de asemenea 5.218 de contaminari cu noul coronavirus…

- Luna august, cea mai problematica din an in județul Suceava in ceea ce privește accidentele rutiere grave, s-a incheiat in 2020 cu un bilanț mai puțin sumbru in ceea ce privește decesele. Daca anul trecut, in august, in județul Suceava s-au inregistrat accidente grave soldate cu 12 decese, in acest…

- Doua persoane au murit, ieri, in urma unui accident rutier produs pe raza comunei Ruginești. Potrivit polițiștilor, cele doua persoane se aflau intr-un autoturism, care a ieșit in afara parții carosabile. „Victimele au fost identificate ca fiind doi barbați de 31, respectiv 30 de ani, domiciliați in…

- „Indiferența șoferilor a lasat cadavre pe drumurile din țara in weekendul precedent”. Șase persoane au decedat, printre care și un minor de șase ani, altele 32 au primit traumatisme grave in urma a 27 de accidente rutiere grave, care s-au produs sambata și duminica, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului…

- 13 accidente grave, soldate cu 16 persoane ranite, s-au produs weekwndul trecut pe șoselele din țara. Totodata, potrivit reprezentanților INSP, in zilele de odihna, inspectorii de patrulare au depistat aproximativ 1 000 de incalcari ale Regulamentului Circulației Rutiere.

- Accident foarte grav in localitatea Oituz din judetul Covasna. Doua persoane au murit dupa ce un autoturism s-a ciocnit cu un autotren. Alte trei victime sunt in stare grava. Cauza accidentului este neadaptarea vitezei in curba, potrivit IPJ... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.