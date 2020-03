Stiri pe aceeasi tema

- Inceputul Postului Paștelui (Postul Mare) sau „Lasatul secului” este marcat la Cugir, printr-un obicei vechi de sute ani, „Alimoria”. Tradiția este reinviata printr-un evenimentul cultural, duminica, 1 martie, de la ora 18.00. Manifestarea se desfașoara in apropierea Castelului de Apa sau a Turnului…

- Ultima sambata inainte de Postul Paștelui se numește Sambata alba, din saptamana branzei, iar in aceasta zi creștinii iși amintesc de o serie de tradiții și obiceiuri. Sarbatoarea Sfintelor Paști este precedata de unul dintre cele patru posturi mari de peste an, randuite in Biserica Ortodoxa. Postul…

- Inaintea Postului Sfintelor Pasti, pana pe 1 martie, crestinii se afla in saptamana alba, “a branzei”, cand nu mai consuma carne. In aceasta perioada, nu se fac nunti. Sarbatoarea Sfintelor Paști este precedata de unul dintre cele patru posturi mari de peste an, randuite in Biserica Ortodoxa. Postul…

- Ziarul Unirea Saptamana Alba: 24 februarie – 1 martie. Simbolism, tradiții, obiceuri și superstiții Pentru crestinii ortodocsi, 24 februarie 2020 reprezinta intrarea in Saptamana Alba sau a branzei. Este saptamana care precede Postul Sfintelor Pasti, cunoscut si ca Postul Mare, fiind cel mai aspru si…

- Doar miercuri si vineri este dezlegare la peste, saptamana viitoare, iar incepand de ieri, cand a fost Lasatul secului de carne, s-a incheiat oficial si sezonul de nunti pana la vara. Nu se fac nunti tot postul, nici in Saptamana luminata. Legenda spune ca weekendul care urmeaza, cand este si Lasata…

- In acest an, sambata, 22 februarie, se pomenesc cei trecuți la cele veșnice sau, cum se spune in popor, Moșii de Iarna, iar fiecare biserica oficiaza Sfanta Liturghie, urmata de slujba Parastasului. Mosii de iarna deschid seria celor sapte sambete ale mortilor, ce se va incheia cu Sambata lui Lazar…

- Postul Pastelui 2020. Duminica, 23 februarie 2020, este lasatul secului de carne. Sintagma „lasatul secului", este ințeleasa ca fiind sinonima cu uscat, de post, fara grasime. In zonele rurale, inainte de intrarea in Postul Paștelui, se obișnuia sa se organizeze petreceri, localnicii mancand pe saturate…

- Credincioșii se pregatesc inca din luna februarie pentru Postul Mare sau Postul Sfintelor Paști, celebrate de ortodocși in acest an pe 19 aprilie. Postul Paștelui sau Postul Mare are loc inaintea Invierii și este cel mai lung și mai aspru dintre toate cele patru posturi importante de peste an. In calendarul…