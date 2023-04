Stiri pe aceeasi tema

- Izvorul bucuriei si al pacii in viata crestinului este legatura lui cu Hristos cel Rastignit si Inviat, de aceea in ziua de Pasti nu trebuie sa fim intristati, ci sa ne bucuram, a afirmat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, in cuvantul de invatatura rostit la Slujba Invierii de la Catedrala…

- Preacuvioși și preacucernici parinți, Iubiți credincioși și credincioase, Hristos a inviat! In fiecare an, la praznicul Invierii Domnului, slujitorii sfintelor altare din bisericile ortodoxe traiesc bucuria comuniunii de credința și iubire in Hristos cu miile de credincioși veniți de aproape sau de…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj, cu ocazia Pastelui si a precizat ca aceasta sarbatoare „sa ne inspire sa fim, cu un gand bun si un gest de solidaritate, mai aproape de semenii aflati in suferinta, loviti de razboi ori nenorociri, afectati de pierderea celor dragi sau de povara singuratatii”,…

- Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, Teofan, afirma in Pastorala la sarbatoarea Invierii Domnului, ca in noaptea plina de lumina a Sfintelor Pasti, suntem adunati in jurul bisericilor pentru a cunoaste, ‘a trai si a marturisi adevarul ca Hristos a inviat din morti, ca a biruit moartea si ne-a deschis…

- Intrarea Domnului in Ierusalim – Duminica Floriilor sau Duminica Stalparilor, asa cum mai este numita, este sarbatorita in duminica dinaintea Invierii Domnului (a Sfintelor Pasti), in acest an in ziua de 9 aprilie. Aproximativ 1,8 milioane de romani isi sarbatoresc onomastica, duminica, in ziua de Florii.…

- Azi sarbatorim Intrarea Domnului in Ierusalim (Duminica Floriilor)Intrarea Domnului in Ierusalim este sarbatorita in duminica dinaintea Invierii Domnului (a Sfintelor Pasti), in acest an in ziua de 9 aprilie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ce se mai intampla cu proiectele de lege privind reprezentarea femeilor in politica? Mai nimic pentru ca nu exista voința ca numarul femeilor din Parlament sau din administrația publica locala sa creasca, arata o analiza HotNews. In prezent, in Parlament se afla in dezbatere doua proiecte de lege care…

- Fundația Comunitara Buzau lanseaza a treia ediție a campaniei „Luna Femeii”, o campanie de promovare a femeilor cu inițiativa din Buzau, femei cu care ne mandrim și femei care pun umarul la dezvoltarea potențialului comunitații buzoiene. Campania anuala dedicata femeilor implicate in dezvoltarea comunitații…