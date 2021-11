Simpaticul și talentatul Dumi, pe numele lui real Marian Dumitru, revine cu o piesa speciala pe care o lanseaza in preajma zilei Romaniei. Aceasta se numește „Trezește-te Romania” și are niște versuri speciale așa cum spune chiar interpretul și compozitorul. „Trezește-te Romania este o piesa speciala, o piesa pentru toți romanii. Am compus aceasta piesa in studioul nostru de la Azza Studio. Am simțit ca țara noastra are nevoie de așa ceva, are nevoie sa se trezeasca. In versuri am descris tot ce se intampla in țara, din toate punctele de vedere, de la invațamant pana la situația spitalelor. Am…