Dumbrava cu ghiocei Cand a vrut sa dea lumii – pe langa rele, și grele, și proaste, și purtabile pe umeri precum crucea lui Iisus – și ceva desavarșit in frumusețe, simplitate, parfum, Dumnezeu a creat florile. Și, cand și-a dat seama ca ele sunt și mai fabuloase daca sunt in numar mare, le-a adunat snop și le-a presarat pe campuri și pe munți. De sa le vada, zi, noapte, tot omul. Și sa se bucure de sublimul lor. Un astfel de loc, unde cresc, nestingheriți, pe o tarla de zece hectare, ghioceii, se afla in județul Hunedoara, in satul Oraștioara de Sus. Unii le spun simplu, ghiocei. Alții leucojum. Alții lacrimioare.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

