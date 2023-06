SURPRIZA… Consiliul Județean Vaslui a deschis, in acesta saptamana, procedura de transparența decizionala privind inființarea Clubului Sportiv Județean (CSJ), instituție publica care se va afla in subordinea CJ Vaslui. Pentru inceput, noua entitate sportiva va avea patru angajați, respectiv un director, care va fi numit prin hotarare a CJ, și trei inspectori, cate unul pentru […] Articolul Duelul “finanțatorilor” pe bani publici: Buzatu iși face club sportiv și ataca CSM-ul lui Paval apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .