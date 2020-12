Stiri pe aceeasi tema

- Fanii lui Dinamo simt momentul critic prin care trece echipa lor favorita și incearca sa stranga randurile, intr-un moment in care aproape nimeni nu mai crede ca roș-albii se mai pot redresa. Dinamo o infrunta in aceasta seara pe Viitorul, de la 20:45, intr-un meci contand pentru șaisprezecimile de…

- FC Viitorul intalneste FC Hermannstadt in etapa a 12 a a Ligii 1.FC Viitorul sustine sambata, 28 noiembrie, meciul din 16 imile de finala ale Cupei Romaniei, iar duminica, 6 decembrie, intalneste FC Hermannstadt in campionat.In Cupa, echipa de pe litoral se dueleaza cu Dinamo, pe terenul acesteia, pe…

- La Targu Mureș și Ploiești, la sfarșitul saptamanii trecute, au avut loc intrecerile din etapa a 2-a a Cupei Romaniei la popice pentru juniori. La Targu Mureș s-a desfașurat intrecerile masculine, cele mai bune clasari dintre juniorii mureșeni avandu-le Szasz Tibor Levente (locul II la individual clasic…

- FC Farul Constanta va intalni Academica Clinceni in 16 imile Cupei Romaniei.In etapa viitoare de campionat, "marinarii" vor intalni in deplasare Rapid Bucuresti.S a stabilit si cand se va disputa restanta U Cluj FC Farul. Calificata in 16 mile Cupei Romaniei dupa ce a eliminat la penalty uri Axiopolis…

- FC Farul ocupa locul opt in clasamentul Ligii a 2 a, cu 17 puncte, dar un meci in minus.Amanata din cauza cazurilor de COVID 19 depistate la Universitatea Cluj, partida U Cluj FC Farul Constanta, din etapa a 11 a a Ligii a 2 a la fotbal, a fost reprogramata pentru miercuri, 2 decembrie, de la ora 14.00.Aflata…

- Echipa de pe litoral a intalnit in a treia partida CSU Cluj Napoca.Echipa feminina de baschet Phoenix CSU Simona Halep Constanta a sustinut in aceasta seara, la Bucuresti, al treilea meci si ultimul din Grupa B a turului preliminar al Cupei Romaniei, intalnind CSU Cluj Napoca.Dupa infrangeri in primele…

- Petre Apostol La Ploiesti, in sala clubului Conpet, au avut loc, in zilele de 31 octombrie si 1 noiembrie, Campionatele Nationale Individuale la Popice pentru seniori. In prima zi, s-au desfasurat probele fetelor, la care gazdele de la Conpet Petrolul Ploiesti au dominat, obtinand trei medalii: doua…

- FC Rapid București și CS Mioveni se intanesc astazi intr-un partida ramasa restanta din etapa a opta a Ligii 2. Meciul se va disputa de la ora 18:30 și va fi liveTEXT pe GSP.ro. Dupa doua infrangeri consecutive, cu FC U Craiova 1948 (5-0) și cu Progresul Spartac (3-2), rapidiștii cauta sa obțina victoria…