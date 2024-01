Stiri pe aceeasi tema

- 15 companii autohtone vor accesa finanțare nerambursabila intre 200 mii de lei și 600 mii de lei (30 mii de euro) pentru a investi in dezvoltarea, ecologizarea, digitalizarea și internaționalizarea afacerilor. Managerii companiilor beneficiare au participat la o sesiune de informare pentru a fi familiarizați…

- Șerban Huidu a comentat despre situația lui Irinel Columbeanu, care s-a mutat la azil, pe blogul lui. Prezentatorul de la „Cronica Carcotașilor” spune ca fostul om de afaceri „nu a muncit o ora pentru banii pe care i-a risipit atat de repede și nechibzuit”. De cateva luni de zile, Irinel Columbeanu,…

- Peste un sfert dintre managerii romani (27%) s-au declarat ingrijorati de lipsa fortei de munca in primul semestru al acestui an, arata datele unui studiului Confidex privind piata muncii, citate de Agerpres. Conform cercetarii Confidex, realizata de Impetum Group, ajunsa la cea de-a noua editie, criza…

- In forma actuala, calculele arata ingrijorator, conform draftului obținut pe surse. Pensiile vor fi in continuare extrem de mici pentru cei mai mulți romani.Formula de calcul din draftul obținut de Realitatea PLUS arata ca in continuare vor exista pensii foarte mici, și asta in special pentru romanii…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, luni, ca prin amendamentele depuse la legea pensiilor speciale sa se incheie cat mai repede ”anomaliile” privind plata unor pensii mai mari decat veniturile din perioada activa . "Regulile trebuie, totusi, sa fie la toata lumea la fel", a afirmat liderul social-democrat. Ministra…

- Avem o mare problema in sistemul medical (printre altele) și nu mai poate fi bagata sub preș. Chiar și cei care ezitau au inceput sa vorbeasca despre medicii șpagari. Jurnalistul Victor Ciutacu, de pilda, remarca faptul ca „breasla medicala incepe sa-și piarda din luciul pe care și-l caștigase, mai…

- Curtea Constitutionala a decis cumularea pensiei cu salariul la stat dupa trei amanari in acest caz. Judecatorii CCR au decis ca e neconstitionala legea adoptata pentu a nu se cumula pensia cu salariul la stat, adoptata in Parlament.Inalta Curte de Casatie si Justitie a sesizat, pe 29 iunie, Curtea…