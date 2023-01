”Dubaiul va fi unul dintre primele patru centre financiare globale, cu o crestere a investitiilor straine directe, la peste 650 de miliarde AED (177 de miliarde de dolari) in urmatorul deceniu”, a scris seicul Mohammed bin Rashid al Maktoum, conducatorul Dubaiului, pe Twitter. ”Peste 300.000 de investitori la nivel mondial ajuta la construirea Dubaiului in orasul global cu cea mai rapida crestere”, a mai scris acesta. Postarea a subliniat cateva dintre cele 100 de ”proiecte de transformare viitoare” incluse in foaia de parcurs economica de zece ani. Printre acestea se numara cresterea comertului…