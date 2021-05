Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 11 mai – Sputnik. In timpul impușcaturilor de la școala din Kazan au decedat un profesor și opt elevi, patru au fost spitalizați, au declarat agenției RIA Novosti serviciile de urgența din regiune. Anterior, au fost raportate șase decese. Persoanele necunoscute au deschis focul in…

- Conform datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica Brașov, in perioada 3-10.05.2021, echipele de vaccinare au imunizat impotriva COVID-19 un numar de 2.563 de angajați din cadrul a 35 de companii private, la sediile acestora. In același interval, in județ au acționat 4 echipe mobile pentru…

- Un studiu realizat de cercetatorii de la Massachusetts Institute of Technology da peste cap tot ceea ce s-a propagat de la inceputul pandemiei in legatura cu distanțarea sociala. Cercetatorii spun ca in riscul de infectare cu Covid-19 nu exista nici o diferența daca stai la interior la doi metri sau…

- La inceputul postului de Paște se celebreaza Lasata Secului. Pentru a marca momentul obiceiul cere ca oamenii sa faca un foc mare, pentru pentru purificare si alungarea spiritelor rele. Locuitorii din Sinteși nu au ratat momentul și au incendiat diverse obiecte, iar fumul a ajuns pana in zona Capitalei.…

- Florin Cițu a confirmat, voalat, ca intre Vlad Voiculescu, ministru Sanatații, și Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, au fost mari disensiuni referitoare la redeschiderea școlilor, dar și pentru ca elevii din clasele terminale sa mearga fizic la cursuri, chiar și in scenariul roșu. Cițu a…

- Organizația Mondiala a Sanatații a insistat in raportul sa epidemiologic ca vaccinurile anti-COVID-19 nu pot fi o cerința pentru a calatori. Motivul este ca inca nu se știe daca persoanele vaccinate reduc riscul de raspandire a virusului SARS-CoV-2 sau cat timp dureaza imunitatea oferita de vaccin,…

- CHIȘINAU, 25 feb - Sputnik. Oamenii de știința din Coaliția pentru Inovații in Pregatire Epidemica (CEPI) au avertizat cu privire la pericolul unei noi pandemii mortale, transmite The Sun. © AP Photo / Mu Yu/XinhuaOMS spine cand se va incheia pandemia Virusul Nipah transmis de liliecii de…

- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea lanseaza un atac fara precedent la adresa Guvernului Cițu. Motivul - bugetul alocat Sanatații. Gabriela Firea susține ca decizia este una „criminala pentru ca vine dupa 7 incendii in spitale in care au murit arși de vii peste 30 de pacienți, incepand de la…