DSP București propune noi restricții. Când se va lua o decizie Direcția de Sanatate Publica București propune noi restricții, urmand sa fie discutate astazi. Rata de infectare din Capitala a ajuns marți la 6.22 la mia de locuitori. „Masurile se iau pe baza unor analize serioase, dar nu le-am vazut pana acum. Analizele trebuie sa se bazeze pe niște date precise. Atunci cand vom lua masurile trebuie sa le spunem oamenilor exact care este orizontul de timp”, a afirmat prefectul Capitalei, Alin Stoica, la Digi 24, scrie Hotnews.ro . Cateva dintre propuneri ar fi ca magazinele sa fie inchise la 16, iar circulația sa fie restricționata de la ora 20.00 pentru weekend.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

