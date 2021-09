DSP București- Peste 3.000 de fetiţe, vaccinate anti-HPV în Capitală în decurs de 3 luni Peste 3.000 de fetite au fost vaccinate anti-HPV in Bucuresti din luna mai si pana in a doua jumatate a lui august, in lunile mai si iunie, numarul acestora depasind 1.000, conform Direcției de Sanatate Publica București. Situatia stocurilor de vaccin HPV la DSP Bucuresti, la jumatatea lunii august releva existenta a este 4.456 de doze, din care 3.510 in farmacia DSP si 946 in teritoriu. “In cursul lunii mai 2021, au fost primite la nivelul DSPMB un numar de 7420 de doze Gardasil – cantitate de vaccin solicitata anterior pentru anul 2020 trimestrul 1 si trimestrul 2, conform catagrafiilor aferente… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

