- Daca plecați la drum: Zeci de drumuri naționale, inchise din cauza zapezii viscolite Daca plecați la drum in acest weekend, trebuie sa știți ca traficul este inchis sau restricționat pe zeci de drumuri naționale din țara, din cauza zapezii viscolite, relateaza romania24.ro. Cele mai afectate județe…

- Data: 28 Ianuarie 2023 UPDATE Ora 8.30! Incepand cu 28.01.2023 ora 00:00, ca urmare a viscolului și a zapezii, au fost inchise urmatoarele drumuri: – DN 23 Mandrești – limita jud. Braila; – DN 23 A Milcovul – Cioraști; – DN 23 B Maicanești – limita jud. Buzau ; – DN 2 L Tișița – […] Articolul ULTIMA…

- Din cauza viscolului puternic, incepand cu ora 19.00, vor fi inchise temporar trei sectoare de drumuri județene, pentru a nu pune in pericol participanții la trafic: DJ 204B Maicanești – Tataranu DJ 202F Mihalceni (Cioraști) – Balești DJ 204P Gugești – DN2 Locuitorii din aceste zone au rute alternative…

- Porturile din Midia, Constanța Nord și Constanța Sud au fost inchise, miercuri dimineața, din cauza vantului, iar ceața și ploaia ingreuneaza traficul rutier pe mai multe drumuri naționale și autostrazi din Romania, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza ninsorii abundente, care s a depus pe suprafata carosabila, in prezent 2 drumuri nationale sunt blocate pe ambele sensuri de mers, in judetul Botosani, astfel: DN 28B, loc. Buda; DN 29, intre loc. Saveni si Mihai…

- Bara Sulina si porturile Constanta Nord, Constanta Sud si Midia au fost inchise luni dimineata, din cauza vantului puternic, informeaza News.ro. ”Au fost suspendate manevrele in porturile Constanta Nord, Constanta Sud si Midia, atat pentru transportul maritim, cat si pentru cel fluvial, din cauza vantului…

- In aceasta situatie, pentru siguranta, navele aflate in rada exterioara trebuie sa stea cu motoarele pornite, evitand astfel intrarea in deriva.Totodata, vasele aflate la cheu trebuie sa isi intareasca legaturile cu tarmul, sa asigure om de veghe si trebuie sa stea in permanenta cu semnalele luminoase…

- Decizia a venit dupa avertizarile de vreme rea, anunțate pentru zilele urmatoare. Autoritațile i-au avertizat pe oameni sa nu plece la drum fara anvelope de iarna. Transfagarașan și Transalpina sunt doua dintre cele mai populare obiective turistice din țara.