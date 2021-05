Stiri pe aceeasi tema

- 85.604 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID in ultimele 24 de ore, conform datelor oficiale transmise marți, 4 mai, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare (CNCAV). Numarul este in creștere fața de ziua precedenta, cand au fost vaccinate 66.567 persoane.De marți, 4 mai,…

- Omul de afaceri Ioan Niculae, unul dintre cei mai bogati oameni din Romania, ar putea sa fie eliberat conditionat. Decizia finala va fi luata azi de Tribunalul Constanta. Ioan Niculae a fost condamnat la cinci ani de inchisoare in dosarul Interagro.Amintim ca prin decizia penala nr. 179 A din 18 februarie…

- Dupa un protest de zece zile, angajaților de la mina de uraniu Crucea – Botușana, județul Suceava, li s-au platit salariile și beneficiile restante, insa viitorul lor e in continuare nesigur. „Ne-au dat salariile, trebuie sa ne dea bonurile de masa. Ne-au zis ca mai mergem cinci ani pe producție și…

- Organizarea si desfasurarea activitatilor cultural-creative in aer liber este permisa fara a depasi numarul de 500 si in conditiile unei rate a incidentei cumulate mai mici de 3 la mia de locuitori, accesul nefiind restrictionat de nicio dovada medicala - propune Ministerul Culturii in setul de masuri…

- Agenția americana de presa Associated Press scrie despre manifestațiile de la București, știrea fiind preluata și de alte publicații mari precum Washington Post . „Proteste anti-restricții in Romania, in timp ce virusul se raspandește”, titreaza AP. „Peste 1.000 de oameni s-au adunat in București, scandand…

- O familie de francezi spune ca a fost victima unor muncitori romani veniți sa-i izoleze casa și care mai mult au distrus locuința. Un program guvernamental de izolare ecologica, acum suspendat, i-a adus pe romani in casa care acum e mai rau decat inainte de venirea lor, scrie Echo Republicain . „Izolație…

- Catalin Drula, ministrul Transporturilor, a anuntat ca a fost desemnata firma care va construi lotul 4 al autostrazii Pitești-Sibiu, intre Tigveni și Curtea de Argeș. Este vorba despre firma austriaca Porr, aceeași firma care executa lotul 1 al celei mai asteptate autostrazi din Romania. Contractul…

- Deputatul PNL, Gigel Știrbu, il acuza pe ministrul USR al Transporturilor, Catalin Drula, ca a preluat din ”practicile PSD-iste” și refuza sa-i raspunda care este stadiul lucrarilor la drumul expres Craiova-Pitești. Citește și: Valeriu Gheorghița anunța cand se va renunța la purtarea maștii…