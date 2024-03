LIVE: Incep conferintele Dilema la Constanta. Ce subiecte sunt prezentate in prima zi (Galerie FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Intre 28 si 30 martie 2024, de joi pana sambata, in Aula Bibliotecii Judetene ldquo;Ioan N. Roman" Constanta, vor avea loc Conferintele Dilema la Constanta. Sub titlul MultiEuropa. Vechile culturi si noua diversitate, tema care reuneste editia constanteana a evenimentului este multiculturalismul. ldquo;Vom…

- Uniunea Democrata Turca din Romania organizeaza cea de a XX a editie a simpozionului "Implicarea femeii turce in societatea contemporana" vineri, 1 martie 2024, ora 12.00, la Biblioteca Judeteana "I.N.Roman" din Constanta. Simpozionul este organizat de Comisia de femei a UDTR si are ca tema de dezbatere…

- Incep lucrarile la drumul expres care leaga nordul Europei de sudul Europei, in Romania. Este una dintre cele mai importante legaturi rutiere. Iata ce a transmis mnistrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, despre aceste lucrari!

- Una dintre cele mai importante legaturi rutiere din Europa va fi construita in Romania. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca vor incepe lucrarile la drumul expres Arad-Oradea, care va lega nordul Europei de sudul Europei, cu trecere prin Romania. In restul țarilor exista deja autostrazi,…

- Anul 2024 se anunța a fi un an bogat din punct de vedere al evenimentelor anunțate. De le celebrele festivaluri, care au loc an de an, imbunatațind de fiecare data lista de artiști și experiențe, pana la concerte in premiera ale unor trupe foarte indragite de poporul roman, anul acesta promite sa nu…