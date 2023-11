Stiri pe aceeasi tema

- Pe Drumul National 2 (E85), pe raza judetului Buzau, se pot numara 199 de cruci ridicate in amintirea persoanelor care si-au pierdut viata in accidente de circulatie, mai multe decat cei aproximativ 85 de kilometri de drum, iar in ultimii 10 ani 272 de persoane au murit in aceasta zona in evenimente…

- In data de 3 noiembrie, intre orele 08.00-16.00, in incinta IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” se va desfașura campania de donare voluntara a singelui. Donatorii de singe sint salvatori de vieți omenești. Doar dintr-o singura donație de singe pot fi salvate 3 vieți, noteaza Noi.md. Singele…

- Din pacate, Romania este fruntașa la nivel european la un capitol nedorit: cel al accidentelor rutiere, iar pentru inca un an țara noastra este fruntașa la mortalitate la nivelul țarilor UE. „Am inregistrat un indice de 86 de persoane decedate la 1 milion de locuitori, fata de media din UE care este…

- Cu ocazia Zilei Europene a Resuscitarii, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau pregatește un eveniment deosebit pentru comunitatea locala. In data de 15 octombrie 2023, in intervalul orar 10:00 – 20:00, pompierii bacauani organizeaza “Maratonul Resuscitarii”…

- Continue reading Rupe sala in doua, dar se umple și de bani: Suma uriașa care i-a intrat vara asta lui Dorian Popa in cont. Un roman de rand nu caștiga atat nici in trei vieți at Info real.

- Inspectoratul de Poliție Județean Covasna, prin structura de prevenire a criminalitații, deruleaza campania informativ-preventiva cu privire la consecințele pe care le are apelul fals la 112, destinata atat copiilor cat si adulților. Apelurile abuzive la numarul 112 pot influența negativ eficiența…

- Cu zambetele pe buze și plini de curiozitate și entuziasm, membrii familiei Andradei Tache au sosit in Romania, de la cel mai mic la cel mai mare, dornici sa iși cunoasca rudele și sa descopere locațiile turistice importante din jurul Buzaului. Andrada și-a luat și parinții și au mers la piscina, la…

- Cele mai multe dosare instrumentate de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau au fost, la nivelul anului 2022, cele de evaziune fiscala, fenomen care, atrage atenția sindicatul SindFisc, ar trebui ținut sub control prin intarirea unor instituții precum Serviciul Antifrauda, transmite „Agerpres”.…