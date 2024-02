Cu o luna mai devreme, ghioceii au inceput sa infloreasca, ceea ce reprezinta un semn ingrijorator, sunt de parere specialistii din cadrul Bancii de Resurse Genetice Vegetale (BRGV), care atrag atentia ca temperaturile ridicate au accentuat fenofazele de dezvoltare a plantelor. In gradinile din judetul Buzau si-au facut aparitia de sub stratul de frunze uscate … Articolul Apariția ghioceilor, semn de dezechilibru in lumea plantelor apare prima data in Opinia Buzau .