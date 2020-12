Un drum care așteapta de multa vreme o reabilitare totala, Moravița –Oravița, intra, in sfarșit, in lucru anul viitor. Drumul este foarte folosit de navetiști și de turiști și nu numai. Horațiu Simion, director regional al DRDP Timișoara, a spus zilele trecute, in cadrul emisiunii „De la om la om”, difuzata de Radio Timisoara ca […] Articolul Drumul din Banat cel mai „injurat” de șoferi va fi reabilitat din temelii. Cand incep lucrarile a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .