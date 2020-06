Stiri pe aceeasi tema

- Drumul național 66 A, la Uricani, in județul Hunedoara, este inchis, dupa ce raul Jiul de Vest a inundat partea carosabila. Mai multe gospodarii din județ sunt, de asemenea, inundate, intreaga zona fiind sub cod roșu pana la ora 12:00. ISU Hunedoara a solicitat forte suplimentare din judete limitrofe.…

- Cel putin 60 de gospodarii din localitatea Pipirig au fost inundate, luni dimineata, din cauza viiturii produse pe raul Ozana, iar drumul national DN 15B, care trece prin localitate, a fost acoperit de aluviuni. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt,…

- In ultimele 24 de ore, din cauza precipitațiilor abundente, 25 de case, 346 de curți, 73 de beciuri și subsoluri, precum și 11 strazi din 16 județe ale țarii, au anunțat, vineri dimineața, reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), potrivit Mediafax.Potrivit…

- Efectivele ISU Hunedoara sunt in alerta maxima in urma codului rosu hidrologic cu incidenta in zona raurilor Mures si Strei si a afluentilor acestora. „Scurgerile importante pe versanti si viiturile rapide pe raurile mici generate de ploile abundente si insistente au produs inundatii in 24 de localitati,…

- Mai multe rauri de pe Valea Someșului s-au umflat marți seara, dupa ce in zona au cazut ploi abundente. Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis mai multe avertizari pentru raul Someș. Astfel, pana la ora 7 a dimineții zilei de miercuri este valabila o avertizare cod portocaliu…

- Canalizarea Lugojului iși arata limitele la fiecare ploaie torențiala. Așa s-a intamplat și marți dimineața, cand sistemul de canalizare nu a mai facut fața precipitațiilor abundente, iar mai multe strazi, garaje, magazine, subsoluri și gospodarii au fost inundate. Probleme au inregistrate…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud anunța ca s-au produs inundații in comuna Negrilești. ”In urma avertizarii meteorologice COD PORTOCALIU, la nivelul județului, pana la aceasta ora s-au inregistrat urmatoarele: comuna NegrileștiLocalitatea Breaza – gradini inundate, un podeț infundat,…