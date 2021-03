"Prima masura recomandata de Corpul de Control in dosarul Metrorex a fost indeplinita. Am anulat ordinul din 2014, care facea obligatorie invitarea sindicatului la sedintele consiliului de administratie. Dupa numirea unui consiliu de administratie profesionist, ieri, astazi facem inca un pas pentru a scoate managementul companiei din buzunarul sindicatului", a afirmat Catalin Drula, vineri, intr-o postare pe Facebook. El a explicat ca exista doua legi - 62/2011 si 467/2006 - care obliga managementul sa consulte si sa informeze sindicatele in situatii bine definite. "Companiile vor proceda intocmai…