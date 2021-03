Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca Ion Radoi se afla in concediu in timpul protestului spontan de la metrou, Catalin Drula, ministrul Transporturilor, a explicat ca acesta este suspendat din pozitia pe care o are la Metrorex. ”E suspendat din pozitia de la Metrorex. Jobul full time este cel de lider sindical. Eventual,…

- Deși a afirmat ca a ieșit in strada pentru a fi alaturi de cei care protesteaza din cu totul alte motive, Radoi și-a concentrat tirul declarațiilor tot asupra ministrului Transporturilor, Catalin Drula și a premierului Florin Cițu.Radoi și alți lideri de sindicat sunt vizați de mai multe dosare penale,…

- „Cand spui ca disponibilizam oamenii si micsoram salariile, nu te astepti la ceva bun. Cand te lasa fara loc de munca, cand te lasa fara salariu, adica o reducere de 25%, nu prea poti sa accepti. Iata ca au trecut cateva zile, cam intuiam eu, dar nu eram sigur pana unde merg si iata ca s-a intamplat",…

- „Cand spui ca disponibilizam oamenii si micsoram salariile, nu te astepti la ceva bun. Cand te lasa fara loc de munca, cand te lasa fara salariu, adica o reducere de 25%, nu prea poti sa accepti. Iata ca au trecut cateva zile, cam intuiam eu, dar nu eram sigur pana unde merg si iata ca s-a intamplat",…

- Catalin Drula ar fi trebuit sa se adreseze vineri dimineața instanței de judecata. Daca nu dialogheaza cu Ion Radoi greșește, spune Traian Basescu, fost ministru al Transporturilor: „ Eu, chit ca ma certam cu ei, ma duceam cu nervii pregatiți pentru discuții de uzura”.El a mai spus ca "de…

- Sindicaliștii care au declanșat vineri dimineața protestul spontan de la metrou s-au manifestat zgomotos pe peronul stației Unirii 1, relateaza HotNews.ro. Potrivit sursei citate, un sindicalist canta la microfon, in aplauzele celor din jur, si acompaniat de acordurile muzicale dintr-o boxa portabila…

- ”Unii dintre bogații tranziției au acaparat și subjugat pentru ei și interesele lor companiile statului, cum este cazul și liderilor de sindicat (cartel) de la Metrorex”, scrie ministrul Catalin Drula, pe Facebook. Castigul mediu brut lunar per salariat al Metrorex, in anul 2020, era de 9.901 lei, iar…

- Venitul mediu lunar la Metrorex este in jur de 10.000 de lei, o dublare fata de acum 3-4 ani, in conditiile in care anul trecut, din cauza pandemiei, calatoriile cu metroul si in consecinta veniturile companiei s-au prabusit, a declarat, duminica, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin…