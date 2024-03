Dronele rușilor, distruse în Odesa 18 drone ale rușilor au fost distruse in regiunea Odesa in noaptea de luni spre marți. Anunțul a fost facut de reprezentanții Forțelor Aeriene ale Ucrainei. In total, rușii au lansat 22 de drone pe parcursul nopții. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

