Dronă subacvatică folosită pentru găsirea femeii care a dispărut de la o stână din Gorj Continua acțiunile de cautare a femeii disparute de la o stana din Telești, Gorj. Marți s-a folosit o drona subacvatica pentru cercetarea fantanilor din zona. Cautarile au fost fara rezultat, urmand sa continue și zilele urmatoare prin verificare de alte situații posibile. A fost folosita o drona subacvatica din dotarea serviciului Salvamont al Consiliului Județean Gorj, primul echipament de acest gen achiziționat și intrat in dotarea și utilizarea unei structuri de salvare din țara noastra. „Ieri cautarile s-au facut atat terestru, cat și aero, folosindu-se dronele cu camera clasica și cu termoviziune,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un elicoper al SMURD a fost trimis marți dupa-masa in Munții Parang pentru a prelua un barbat, de 46 de ani, mușcat de vipera. In zona au ajuns salvamontiștii gorjeni, insa starea de sanatate a barbatului era ingrijoratoare. Este vorba de un cioban aflat cu oile pe munte in zona Mohorul-Iezeru. „Salvamontiștii…

- UPDATE 10:45 - Cinci persoane au fost ranite dupa ce o drona ucraineana a lovit o gara din vestul Rusiei, potrivit guvernatorului. O alta drona care zbura spre Moscova a fost bruiata O drona ucraineana a lovit o gara din orasul Kursk, situat in vestul Rusiei, provocand ranirea a cinci persoane, a declarat…

- Federația Rusa afirma ca a ridicat un avion de vanatoare pentru a escorta o drona americana deasupra Marii Negre, in timp ce se apropia de granița sa. Centrul Național de Control al Apararii al Rusiei a declarat ca, la 5 august, echipamentul de control al spațiului aerian a detectat o ținta deasupra…

- Serviciul Județean al Salvamont Gorj va organiza luna aceasta primul exercițiu de salvare montana pe timp de noapte. Sabin Cornoiu, președintele Salvamont Romania și șeful Salvamont Gorj, a declarat ca exercițiul de pregatire va avea loc in comuna Baia de Fier in zona traseelor de via ferata. Aici exista…

- O drona militara de recunoaștere s-a prabușit in aceasta saptamana in sud-vestul Poloniei, a anunțat vineri radiodifuzorul privat RMF FM, citat de Reuters, informeaza Mediafax.Drona a fost gasita intr-o padure din apropierea satului Trzebien. Un trecator a sunat la serviciile de urgența pentru a…

- Echipament de ultima generație, in dotarea salvamontiștilor gorjeni. Inca un pas uriaș in dotarea cu echipamente de intervenție de inalta tehnologie a fost facut de catre salvamontiștii gorjeni prin achiziția unuia dintre cele mai performante detectoare subacvatice din lume. Aparatul, foarte mic, compact,…

- O echipa de salvatori montani a acționat duminica dupa-amiaza, ca echipa de suport, folosind și drona din dotare, pentru cautarea unui cioban disparut de la stana de pe raza localitații Sarasau, Sighetu Marmației, din județul Maramureș. Conform celor de la Salvamont, ciobanul, un barbat de 57 ani, aflat…

- Cioban disparut, cautat cu drona de salvamontiști. „Ciobanul, un barbat de 57 ani, aflat in stare de ebrietate, a plecat joi noaptea de la stana si pana azi a fost cautat de proprietarul stanei si de fratele ciobanului impreuna cu niste localnici, dar fara niciun rezultat”, scriu, duminica dupa amiaza,…