- Un analist militar notoriu spune ca „ era de așteptat un raspuns „ ferm” al SUA la prabușirea dronei”. Armata americana a declarat ca un avion de lupta rus a taiat elicea uneia dintre dronele sale spion și a facut-o sa se prabușeasca in Marea Neagra marți (14 martie). Tom Karako, membru senior al Centrului…

- Rusia va incerca sa recupereze drona americana cazuta marți in Marea Neagra in urma unui incident cu avioane de vanatoare rusesti, a declarat secretarul Consiliului de Securitate de la Moscova, Nikolai Patrusev.

- Drona americana ce s-a prabusit marti in Marea Neagra in urma unui incident cu avioane de vanatoare rusesti a fost deja inlocuita cu un alt aparat, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Fortelor Aeriene ucrainene, colonelul Iuri Ignat.

- Drona MQ-9 doborata in Marea Neagra in urma coliziunii cu un avion rusesc decolase marti dimineata de la baza sa din Romania pentru o misiune de recunoastere programata in mod obisnuit, care dureaza de obicei noua pana la zece ore, a declarat un oficial militar american de rang inalt citat de „The New…

- Un avion rusesc de lupta a provocat, in cursul zilei de marțim prabușirea unei drone MQ-9 Reaper a Forțelor aeriene americane deasupra Marii Negre, potrivit unui oficial american citat de CNN.

- Un inalt oficial militar american a declarat ca drona americana a decolat de la baza sa din Romania, marți dimineața, pentru o misiune de recunoaștere programata in mod regulat, care dureaza de obicei intre noua și zece ore, relateaza New York Times.Libertatea a solicitat un punct de vedere Ministerului…

- Rusia insista asupra construirii unor relații pragmatice cu Statele Unite, care sunt in interesul ambelor națiuni și nu cauta un conflict cu aceasta țara, a declarat ambasadorul rus la Washington, Anatoli Antonov, ca urmare a incidentului din Marea Neagra, unde o drona americana a fost doborata de doua…

- O drona Reaper de fabricație americana a fost doborata astazi deasupra Marii Negre de un avion rusesc SU-27. Un avion militar rusesc a intrat in coliziune cu o drona occidentala deasupra Marii Negre, iar drona a fost doborata, afirma surse militare citate de presa internationala. Conform unor surse…