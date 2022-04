Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce ne-am petrecut toata vara dansand in același ritm cu beat-urile up-tempo ale single-ului de vara al Alexandrei Stan, „Come Into My World”, iar toamna ne-a fost acaparata de piesa nostalgica, „Tokyo”, Alexandra Stan a revenit cu primul ei single din 2022, intitulat „Bad at Hating You”. „Bad at…

- A jucat ultima data la Wimbledon in vara anului trecut, iar o revenire este in plan, dar fara precizarea datei exacte. La 40 de ani, Serena Williams a acordat un interviu spectaculos celor de la CNN, in care iși anunța ambițiile in legatura cu sportul in care a facut cariera.

- BENEE a revenit in 2022 cu o piesa care ne aduce aminte de vara, intitulata „Beach Boy”. Cantecul este produs de catre Greg Kurstin (care a colaborat si cu Adele, Sia, Beck”) si vine odata cu anuntul lansarii urmatorului EP al artistei – „LYCHEE”, care va aparea pe 4 martie 2022. O melodie solara,…

- Andra a pregatit un cadou fanilor ei: un nou single cu videoclip, „Pas cu Pas”. Lansat chiar in ziua de naștere a soțului sau, Catalin Maruța, artista le transmite celor care o urmaresc pe Social Media și ii asculta muzica faptul ca piesa are semnificații profunde. Cantecul induce atmosfera ideala și…

- APEL UMANITAR pentru o familie din Vinț ramasa fara curent, gaz și acoperiș dupa ce casa le-a luat foc APEL UMANITAR pentru o familie din Vinț ramasa fara curent, gaz și acoperiș dupa ce casa le-a luat foc Un tanar din județul Alba a lansat un apel umanitar in numele unei familii din Vinț. In urma unui…

- Trupa timișoreana The Different Class a lansat videoclipul „Ping Pong“’, primul single extras de pe viitorul material discografic, „Skins”, care urmeaza sa fie lansat in data de 18 februarie. „Cand spațiul dintre doua persoane se umple de culoare și jocul dintre acestea devine dans, iar privirile-și…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat miercuri la Palatul Cotroceni Planul Național de Combatere a Cancerului, o strategie necesara pentru accesarea unor fonduri europene destinate sanatații in valoare de 4 miliarde de euro. Șeful statului a subliniat ca se va pune accent pe finanțarea suplimentara a…

- Coreea de Nord a lansat un „proiectil neidentificat”, a anuntat luni armata sud-coreeana, in ceea ce ar putea fi al patrulea test de armament din aceasta luna pentru tara comunista dotata cu arma nucleara, conform AFP.