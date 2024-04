Astrid S a lansat “Oh Emma” Astrid S a lansat “Oh Emma”. Astrid S este acum gata sa-și duca fanii intr-o calatorie personala inapoi in timp cu „Oh Emma”. Cantecul reflecta ceva ce mulți au experimentat in creștere – cum prieteniile apropiate se schimba in timp și uneori dispar complet. Imbrațișeaza nostalgia de a privi inapoi la amintiri bune, realizand totuși ca un capitol s-a incheiat. „M-am mișcat foarte mult de la 15 ani, așa ca am avut o mulțime de prietenii scurte in anii mei de formare, ceea ce a fost dificil uneori. Oh Emma este un cantec despre creșterea separata. Se intampla tuturor – uneori se simte ca oamenii… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zayn a lansat piesa “What I Am” și anunța noul album. Cantecul este prima lansare de pe cel de-al patrulea album al sau, ROOM UNDER THE STAIRS, care va fi lansat pe 17 mai 2024 prin Mercury Records. In ultimii șase ani, ZAYN a scris și a creat ROOM UNDER THE STIRS la studioul sau de acasa din PA. Acest…

- Zayn a lansat piesa “What I Am” și anunța noul album. Cantecul este prima lansare de pe cel de-al patrulea album al sau, ROOM UNDER THE STAIRS, care va fi lansat pe 17 mai 2024 prin Mercury Records. In ultimii șase ani, ZAYN a scris și a creat ROOM UNDER THE STIRS la studioul sau... View Article

- Sezonul 4 din serialul franco-belgian „Astrid și Raphaelle” („Astrid et Raphaelle”, lansat in anul 2019) ajunge la final, cu al optulea și ultimul episod difuzat luni, 26 februarie, de la 20:00, in premiera la DIVA. Acest sezon din „Astrid și Raphaelle” (lansat in 2023 in Franța) a readus in prim-plan…

- În data de 20 februarie 2024 Sorin Ovidiu Blan ia lansat la Brila la sediul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor romanul Cimitirul nevaccinailor aprut la Bucureti la editura Evenimentul i Capital. Au vorbit despre volum profesorul Jenic Chiriac jurnalistul Vergil Matei jurnalistul Mihai Vin...

- Fostul presedinte Donald Trump a lansat sambata o linie de incaltaminte sport, la o zi dupa ce a fost gasit vinovat in procesul de frauda financiara, fiind nevoit sa plateasca o amenda de 355 de milioane de dolari, informeaza News.ro, care citeaza CNN. Pantofii sport costa aproximativ 400 de dolari.Pantofii…

- Primaria Lugoj a lansat luni, 12 februarie, pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), licitația pentru execuția lucrarilor de reabilitare a Podului de Fier. Valoarea estimata a contractului pentru lucrarile de reabilitare a podului este de 11.229.750 de lei fara TVA (13,4 milioane…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a prezentat duminica, un decalog de lupta impotriva extremisului in cadrul unui miting organizat impotriva acestui curent. El a precizat ca oameni prezenti au scandat “Nu dati like-uri la lichele, vor veni vremuri mai grele” si a precizat ca…

- Billy Joel a revenit oficial pe scena premiilor Grammy in cadrul celei de-a 66-a ceremonii anuale, cu o interpretare emotionanta a noului sau single "Turn the Lights Back On", primul in 17 ani, potrivit news.ro.Insotit de o orchestra, Joel a cantat publicului cea mai recenta balada romantica a sa,…