- Turcia, Romania si Bulgaria vor lucra impreuna impotriva amenintarii minelor plutitoare in Marea Neagra aparute in urma razboiului dintre Rusia si Ucraina, a anuntat miercuri Ministerul turc al Apararii, citat de Reuters. Ministerul de la Ankara nu a oferit detalii despre cum va fi abordata problema…

- In orice industrie, calitatea serviciului de relații cu clienți poate fi definita ca percepția clienților despre cat de bine indeplinesc serviciile unei companii așteptarile lor. Cu alte cuvinte, atat serviciile oferite, cat și așteptarile clienților sunt aspecte importante ale calitații. Acest lucru…

- Turkey‘s state gas grid operator BOTAS signed a deal to supply up to 1.5 billion cubic metres (bcm) of natural gas to Romania‘s OMV Petrom as Ankara expands its gas export reach, according to Reuters. Turkey, with meagre gas sources of its own but with extensive liquefied gas import infrastructure,…

- As this year’s George Enescu Festival winds down in Romania‘s capital city, organizers of one of Europe’s biggest classical music events are already training their sights on the next edition of the festival to be held in 2025, according to Reuters. The 27th Enescu festival, a biennial event, could bring…

- Afacerile online sunt tot mai des intalnite, iar pentru a face fața concurenței vizibilitatea in cautarile WEB este foarte importanta. Aici intervin experții SEO. Bistrițeanca Mihaela Istrate are aproape 10 ani de experiența in acest domeniu, fiind selectata in TOP 45 experți SEO femei la nivel internațional.…

- Guvernul a modificat de curand ordonanța privind regimul drumurilor pentru a-i descuraja pe șoferii indisciplinați care nu respecta restricțiile de circulație impuse pe drumurile inchise temporar. Astfel, conducatorii auto care patrund pe astfel de sectoare și raman blocați sau produc accidente de…

- Un audit efectuat de o firma internaționala a infirmat pretenția gigantului rus din domeniul energiei Gazprom potrivit careia guvernul moldovean ii datoreaza 800 de milioane de dolari, a declarat duminica, 3 septembrie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit presei locale, informeaza Reuters.Fosta…

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) Italia este cel mai recent caz al unei tari europene care a impus bancilor o taxa pe profiturile exceptionale, obtinute datorita dobanzilor mari, pentru a ajuta detinatorii de ipoteci, transmite Reuters. Republica Ceha Camera inferioara a Parlamentului ceh a aprobat in noiembrie…