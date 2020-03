Stiri pe aceeasi tema

- Astazi vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada. Foto: Arhiva. Astazi vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada. Cerul va fi acoperit în Banat si Oltenia, dar în restul tarii va fi variabil, mai mult senin. Temperaturile…

- CARAȘ-SEVERIN – Una din cele mai frumoase, dar mai puțin cunoscute, caderi de apa din Banat, a beneficiat sambata de o ampla acțiune de igienizare, grație unor oameni inimoși, angajați de la Ocolul Silvic Moldova Noua și rangeri ai Parcului Natural Porțile de Fier! In frunte cu șeful Ocolului, Ioan…

- ANM a emis un COD GALBEN valabil in intervalul 10 februarie, ora 14:00 – 11 februarie, ora 20:00. Fenomene vizate și zone afectate: intensificari ale vantului la munte, in Banat, Crișana, Transilvania și Maramureș; ninsori viscolite in zona montana inalta. In intervalul menționat, la munte,vantul va…

- Asociația Acasa in Banat anunța ca in luna iunie, va interveni cu voluntari pentru a da culoare comunei Racovița, din Timiș. Color the Village/Coloreaza Satul este un adevarat festival al faptelor bune care se afla acum la a doua ediție și prin care se vor renova 30 de case in doar 3 zile. Membrii asociației…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Banat” al județului Timiș au avut mult de munca, in ultimele 24 de ore.Conform unui raport postat pe pagina de Facebook a ISU Timiș, pompierii au fost solicitați și au intervenit la 97 de situații de urgența.Pe lista apar situații gen incendii,…

- 75 de ani de cand 445 de sasi din zona Bartolomeului au fost urcati in trenurile deportarii spre Siberia. In memoria acestui eveniment cumplit, ieri, la Biserica Sfantul Bartolomeu a fost organizata o slujba de comemorare Peste 50.000 de sasi si svabi din Transilvania si Banat au fost deportati…

- Cu cateva ore inainte de a trece in noul an, un barbat din Caras-Severin a primit vestea care i-a schimbat viata. A devenit mai bogat cu peste 780 de mii de euro. El a fost norocosul castigator al premiului pus la bataie de Loteria Romana in ultima zi din an. Biletul a fist jucat la agentia loto din…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a inchiriat si a platit, de mai multe ori, in acest an, elicoptere folosite in deplasari de fostul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc. Ministrul a realizat trei calatorii cu...