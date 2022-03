Drama ucrainenilor sensibilizează Japonia: Decizia este surprinzătoare având în vedere reticenţa de a accepta refugiaţi Puterea economica asiatica Japonia a fost si ea de acord sa accepte refugiati din Ucraina si a lasat pana acum sa intre in tara opt persoane, a anuntat marti guvernul de la Tokyo, citat de DPA, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

