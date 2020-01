Drama teribila in centrul Constantei. Un tanar s-a aruncat de la etajul VI dupa o cearta cu tatal lui. Medicii nu au mai putut face nimic

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 18 ani, pe numele sau Fernando Baez Sosa, a fost omorat in bataie de 11 rugbiști, intr-un club de noapte din Buenos Aires. La final, criminalii au aruncat victima in strada și au plecat, anunța MEDIAFAX.Medicii susțin ca Sosa a decedat din cauza unei lovituri puternice…

- Primele cercetari ale polițiștilor din Constanța arata ca elevul de 12 ani de la Liceul „George Calinescu” s-ar fi aruncat, in aceasta dimineața, de la etajul al doilea al instituției de invațamant. „Conform primelor cercetari desfașurate, elevul s-ar fi aruncat de la etajul doi”, spun polițiștii constanțeni.…

- Un elev in varsta de 12 ani a cazut de la etajul doi al unei școli din Constanța. Potrivit Romania TV, incidentul este deosebit de grav. Din primele informații, un elev in varsta de 12 ani s-a aruncat de la etajul doi al școlii in care invața.Procesul de destituire al lui Donald Trump, aproape…

- Duminica seara, o aparenta iubire toxica l-a impins pe Eduard, un tanar de 25 de ani, sa se arunce in gol de la etajul unui bloc din Constanța. Rudele și apropiații sunt in stare de șoc, dar nu au intarziat sa inceapa sa caute vinovați pentru tragedie. Cele mai multe degete sunt indreptate spre fosta…

- Tragedie in Giurgiu, informeaza antena3.ro.O femeie, de 71 de ani, si a pus capat zilelor duminica dimineata.Aceasta s a aruncat de la etajul patru al apartamentului in care locuia, situat intr un bloc pe soseaua Bucuresti.La fata locului a sosit un echipaj de la SAJ Giurgiu. In ciuda manevrelor de…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, in aceasta noapte, in judetul Suceava, pe raza localitatii Horodnic de Jos.Alin Galeata, purtatorul de cuvant al ISU Bucovina Suceava a declarat pentru ZIUA de Constanta ca "un autoturism a iesit in afara partii carosabile, in zona Killer, fiind anuntata o…

- Cladirile vechi ale orasului, aflate intr-o stare avansata de degradare, dar si constructii noi, abandonate in stadiul de santier, intampina vizitatorii care se plimba prin centrul vechi al Constantei.

- Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta, salvatorii au fost solicitati, luni seara, sa intervina in statiunea Olimp, in zona Hotelului Oceanic, pentru a acorda ajutor unei persoane cazute de la o inaltime de aproximativ patru metri, la fata locului deplasandu-se mai multe echipaje…