Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 43 de ani de munca, Jean Paler are un trai mizer. Pensia extrem de mica nu il ajuta sa iși achite utitlitațile sau medicamentele. In ajutor i-a sarit impresarul Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, care l-a invitat la spectacole pe litoral și l-a mai scos din depresie pe celebrul umorist, noteaza…

- Pe 19 iulie 1946, in București, Ilie Nastase venea pe lume. 75 de ani au trecut de atunci. Celebrul tenismen roman și-a aniversat ziua de naștere, iar cele mai frumoase urari le-a primit chiar din partea fiicelor sale și ale Amaliei Nastase. Alessia și Emma nu au uitat de ziua de naștere a tatalui lor.…

- Culița Sterp a dat lovitura! Cantarețul și-a rotujnit caștigurile dupa ce a venit de la Survivor Romania 2021, așa ca acum caștiga sume imense la evenimentele sale. O singura dedicație l-a facut sa primeasca o gramada de bani. Culița Sterp a dat lovitura! Cați bani a primit pentru o singura dedicație…

- Andreea Esca a dat lovitura! Vedeta a reușit sa caștige un proces extrem de greu dupa ce nimeni nu se aștepta sa aiba șanse de reușita in fața instanței. Știrista a primit o veste minunata și va caștiga o gramada de bani. Andreea Esca a dat lovitura. Ce veste a primit de la tribunal Andreea […] The…

- Chinul și tristețea continua in familia Madalinei Manole. Fratele regretatei cantarețe a mai primit o lovitura dura. Ce se intampla acum cu Marian Manole? A aparut inca o drama in casa acestuia. Inca o drama in familia Madalinei Manole Familia Madalinei Manole este in continuare incercata din greu.…

- Raluca Dumitru a parasit competiția sportiva unde a reușit sa se implice in cateva scandaluri uriașe. Favorita publicului de la Faimoși a ieșit nimeni alta decat Elena Marin. Ce a primit fosta prezentatoare de televiziune la intoarcerea in Romania? Prietenii ei au fost atenți la fiecare detaliu. Raluca…