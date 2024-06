Craiova IntenCity revoluționeaza scena festivalurilor din țara cu show-uri unice, proiecte inovatoare și experiențe muzicale de neratat. The Motans și Opera Romana Craiova vor prezenta, pe stadionul Ion Oblemenco, The Motans Symphonic, un proiect muzical conceput special pentru Festivalul IntenCity, iar un alt moment de excepție va fi cel oferit de Y do I impreuna cu Opera Romana Craiova, intr-un proiect unic denumit TehnOpera. Vineri, 28 iunie 2024, este o zi speciala pentru fanii The Motans, care vor putea asculta hiturile lor, pentru prima data, in varianta simfonica. The Motans va interpreta…