- Detalii exclusive despre nunta Andei Adam! Cate ținute va purta artista, cum arata acestea, dar și care sunt superstițiile de care artista ține cont. Ce nu va face cantareața la propria nunta, și cu ce se ferește de soț.

- Anghel Damian a facut dezvaluiri neștiute despre inceputul relației cu Theo Rose. Intr-un interviu pentru viva.ro, iubitul artistei a povestit prin ce stari a trecut dupa desparțirea de Lia Bugnar.Anghel Damian a facut dezvaluiri despre provocarile și emoțiile traite la inceputul relației sale cu Theo…

- Pepe traiește o poveste de dragoste ca-n filme alaturi de partenera lui de viața. Cantarețul a oferit detalii despre nunta cu aleasa inimii lui, Yasmine Pascu! Ce planuri are artistul pentru marele eveniment. Ce a marturisit prezentatorul TV, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Theo Rose iși dorește sa devina mama pentru a doua oara! Artista și Anghel Damian sunt pregatiți pentru un nou pas important al relației lor. Iata ce marturisiri a facut cantareața cu privire la acest subiect!

- Theo Rose a vorbit despre nunta cu Anghel Damian. Cantareața a marturisit cand va avea loc marele eveniment din viața ei, dar a și oferit cateva detalii despre petrecere. Iata cine va canta la nunta artistei cu regizorul!

Eveniment dedicat cainilor fara stapan care pot fi adoptați, la Cluj maine, de Ziua Internaționala a Animalelor fara Stapan, dar și sambata, 300 de caini la ecarisajul din Cluj

Theo Rose, ceruta in casatorie! Ce i-a gravat Anghel Damian pe spatele inelului de logodna

Theo Rose traiește cea mai frumoasa perioada a vieții sale. Vedeta este foarte fericita alaturi de Anghel Damian, alaturi de care vrea sa ajunga la altar. Artista a dezvaluit cum este relația lor, cum a fost ceruta in casatorie și a oferit detalii și despre nunta lor. Theo Rose s-a logodit