Dramă în lumea teatrului. Un actor a murit în timp ce era pe scenă. Ce a pățit rusul VIDEO Tragedie in lumea teatrului! Un balerin a murit in timp ce era pe scena, sub privirile colegilor și ale spectatorilor. Imaginile sunt de-a dreptul șocante, mai ales ca barbatul nu a greșit cu nimic. Incidentul face inconjurul lumii! Camerele video au surprins evenimentul tragic. Un balerin al celebrului Teatru Balșoi din Moscova a murit sub […] The post Drama in lumea teatrului. Un actor a murit in timp ce era pe scena. Ce a pațit rusul VIDEO appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

- Un dansator de la legendarul teatru rus Bolsoi a murit intr-un accident survenit sambata pe scena in cursul unui spectacol de opera, a anuntat compania din Moscova, scrie AFP. Accidentul s-a produs in timpul unei schimbari de decor in Sadko, o opera din secolul al XIX-lea compusa de rusul Nikolai Rimski-Korsakov.…

