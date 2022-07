Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Columbus a fost pus sub acuzare pentru violarea unei fetite de zece ani din Ohio, care a ramas insarcinata si apoi a fost nevoita sa mearga in Indiana pentru a face intrerupere de sarcina, relateaza cnn.com.

- In ziua de 9 iulie 1922, Johnny Weissmuller, inotator american originar din Timișoara, coboara sub 1 minut recordul mondial la 100 m liber (58.6 secunde). Foto: Emisiunea Romania impreuna, Radio Romania Actualitați. Johnny Weissmuller, nascut Peter Johann Weissmuller, (n. 2 iunie 1904, in cartierul…

- Presedintele american Joe Biden va semna vineri un ordin executiv care ar urma sa protejeze accesul femeilor la avort si contraceptie dupa ce Curtea Suprema a anulat luna trecuta verdictul Roe v Wade care proteja dreptul la avort al femeilor, a anuntat Casa Alba, relateaza Reuters.

- Sustinand ca decizia „reda puterea cetatenilor'', argumentul similar pe care l-a avansat in sprijinirea deciziei privind avortul, Curtea Suprema a SUA limiteaza autoritatea guvernului american de a lua masuri in privinta emisiilor poluante emise de centralele electrice.

- Manifestanti in favoarea dreptului la avort au fost agresati in mai multe orase americane, in cadrul unei mobilizari impotriva unei hotarariprin care Curtea Suprema si-a anulat vineri hotararea ”Roe v. Wade” care garanta din 1973 dreptul americancelor de a avorta, relateaza The Huffington Post, scrie…

- Proteste in serie au loc in SUA, dupa ce, vineri, Curtea Suprema de Justiție a luat decizia semnificativa de a anula hotararea Roe v Wade, o hotarare de referinta din 1973 care a recunoscut dreptul constitutional al femeii la avort si l-a legalizat la nivel national, oferind o victorie importanta republicanilor…

- Presa din intreaga lume, dar și autoritațile din Ucraina au vorbit des in ultimul timp despre cazurile șocante petrecute in țara vecina, dupa ce trupele ruse ale lui Vladimir Putin au invadat teritoriul.