Dragostea, permanenta ca un tatuaj. Sasha Lopez si Ester Peony lanseaza o noua piesa!

- Lady Gaga și Tony Bennett lanseaza cel mai nou duet al lor, „Love For Sale”, al doilea single extras de pe albumul lor ce urmeaza sa fie lansat, care este intitulat tot „Love For Sale”. „Love For Sale”, noul album, ce reliefeaza versurile lui Cole Porter, interpretate de Lady Gaga și Tony Bennett,…

- Simpatica Alessiah lanseaza o piesa fresh in limba engleza, intitulata „See You Follow”, insoțita și de un videoclip captivant de la primele secunde. Ritmata și catchy, piesa cu beat uptempo a fost compusa de Ionuț Catana și produsa de Ion Chirinciuc. Versurile cantecului au fost scrise chiar de Alessiah,…

- ARRA este un artist romano-palestinian care a fost remarcat de profesioniștii din industrie dar și de public datorita prestațiilor excelente de pe scena Vocea Romaniei, unde a ajuns pana in semifinala și Megastar, unde a caștigat finala. Acesta lanseaza primul sau single in limba araba, Al Arab Hubol.…

- Andreea Lala și Tamaz colaboreaza pentru prima data și lanseaza „Rupem basul”, un single fresh de vara, plin de energie, cu un sound dance catchy și multa voie buna. Compusa de catre Catalin Tamazlicaru alaturi de Zaga, Loredana Cavasdan, Razvan Dediu și DJ Sava, „Rupem basul” este o piesa cool, despre…

- Dupa colaborarile cu Sandra N., Mellina și Andia, Jon Brian lanseaza un nou single, „Puterea dragostei”, compus chiar de Jon, impreuna cu UnderVibe, Alexandra Dinu și Any1. Piesa reprezinta o colaborare cu Jessica D (artista cunoscuta pentru Hiturile avute impreuna cu Jimmy Dub) și beneficiaza și de…

- Cunoscutul DJ rus, RUDENKO, lanseaza in colaborare cu Aritmiya un remake al propriului sau hit din anul 2010 – „Goodbye’21”, piesa ce va fi cu siguranța pe placul tuturor pasionaților de muzica dance. Ana Sirbu este omul din spatele versurilor piesei, Leonid Rudenko impreuna cu Radu Sirbu lucrand pentru…

- La trei ani de la prima colaborare, DJ Project și MIRA revin cu un nou single – „Cheia Inimii Mele”. „Inca de la prima noastra colaborare am simțit ca proiectele ce le vom lansa impreuna vor fi foarte iubite de public. Chimia dintre noi a venit natural inca de la prima sesiune avuta și, aparent,...…

- ALE lanseaza „Știu ce e dragostea”, o piesa de vara, cu un videoclip ce te duce cu gandul la plecarile spontane spre mare. Plina de viața și cu un sound fresh, piesa vorbește despre dragoste și libertate, iar videoclipul reda intocmai starea de bine și dinamismul single-ului. „Știu ce e dragostea” este…