Dragoste cu năbădăi: A sunat la 112 la 4 dimineaţa după ce iubitul a muşcat-o de degetul de la picior Dupa ce i-a linistit Politia, iubitul inflacarat a muscat-o si de un deget de la mana. Muscata de un deget de la piciorul drept, la 4 dimineta, cand nici nu se luminase de ziua, batuta si amenintata cu moartea de concubinul Vasile, o femeie din Aroneanu a cerut disperata ajutorul Politiei. Oamenii legii au intervenit si i-au interzis barbatului violent, printr-un ordin de protectie provizoriu, sa se mai apropie de victima. Distanta minima pe care concubinul ar fi trebuit sa o respecte fata de prietena lui este de 100 de metri. In plus, barbatul nu avea voie nici macar sa o contacteze telefonic… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

